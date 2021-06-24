Украина нанесла удар с воздуха: Погиб еще один защитник ДНР

Украина нанесла удар с воздуха: Погиб еще один защитник ДНРНовости Украины
В Донбассе ВСУ применили ударный БПЛА и нанесли удар по позициям ДНР, в результате чего погиб один защитник Донбасса.
Об этом сообщает представительство республики в СЦЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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С дрона было сброшено неизвестное взрывное устройство по позициям Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Старомихайловка.
Атака была осуществлена примерно в 10:25
Напомним, накануне подразделения ВСУ обстреляли санитарную машину ДНР, которая следовала на передовую эвакуировать раненых и убитых от украинского обстрела защитников Донбасса. В тот день погибли четверо военнослужащих республики, и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Также напомним, что ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донбасса. Так, в канун Дня Победы, в результате обстрела погиб пенсионер, переживший Великую Отечественную войну.
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