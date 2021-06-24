24.06.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Украина нанесла удар с воздуха: Погиб еще один защитник ДНР

Новости УкраиныВ Донбассе ВСУ применили ударный БПЛА и нанесли удар по позициям ДНР, в результате...

В Донбассе ВСУ применили ударный БПЛА и нанесли удар по позициям ДНР, в результате чего погиб один защитник Донбасса.

Об этом сообщает представительство республики в СЦЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С дрона было сброшено неизвестное взрывное устройство по позициям Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Старомихайловка.

Атака была осуществлена примерно в 10:25

Напомним, накануне подразделения ВСУ обстреляли санитарную машину ДНР, которая следовала на передовую эвакуировать раненых и убитых от украинского обстрела защитников Донбасса. В тот день погибли четверо военнослужащих республики, и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

Также напомним, что ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донбасса. Так, в канун Дня Победы, в результате обстрела погиб пенсионер, переживший Великую Отечественную войну.


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