Украина нанесла удар с воздуха: Погиб еще один защитник ДНР

24.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе ВСУ применили ударный БПЛА и нанесли удар по позициям ДНР, в результате чего погиб один защитник Донбасса.

Об этом сообщает представительство республики в СЦЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

С дрона было сброшено неизвестное взрывное устройство по позициям Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Старомихайловка.

Атака была осуществлена примерно в 10:25

Напомним, накануне подразделения ВСУ обстреляли санитарную машину ДНР, которая следовала на передовую эвакуировать раненых и убитых от украинского обстрела защитников Донбасса. В тот день погибли четверо военнослужащих республики, и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

Также напомним, что ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донбасса. Так, в канун Дня Победы, в результате обстрела погиб пенсионер, переживший Великую Отечественную войну.