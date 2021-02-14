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14.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Киеве уверены: Россия в ближайшее время присоединит Донбасс

Новости Украины

Последние заявления самых вличтельных российских дипломатов говорят о том, что Москва планирует в ближайшее время включить Донбасс в состав РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть три момента. Путин заявил о том, что Россия будет поддерживать Донбасс, и не отверг мысль о включении Донбасса в состав России, и сказал, что это вопрос сложный и должен обсуждаться со всем российским обществом.

Василий Небензя на слушаниях в ООН заявил, что жители Донбасса уже не чувствуют связи с Украиной. И фраза Сергея Лаврова о том, что Донбасс научился жить без Украины – это треугольник, достаточно чётко описывающий российский подход.

То есть, фактически, Россия даёт понять, что обозримый шаг – это аннексия Донбасса. Под аннексией я понимаю классическое определение – включение территорий чужого государства в своё правовое поле на общих основаниях», – сказал Джангиров.

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