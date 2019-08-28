Вашингтон не намерен больше «драконить Россию» – киевский дипломат

28.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Представители президентской партии «Слуга народа» тиражируют мифы о якобы «всемирной антироссийской коалиции».

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

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«Только вчера на одном из каналов новоизбранные депутаты от СН рассказывали о «прорывном визите Зеленского в Турцию», а уже сегодня Реджеп Тайип Эрдоган открывал вместе с Владимиром Путиным Московский авиасалон. Там он изъявил желание приобрести у России новейшие истребители СУ-57 взамен американских F-35, в которых Вашингтон отказал туркам после приобретения ими у РФ систем ПВО», – отмечает Волошин.

По его словам, на фоне унизительной ситуации с неприкрытым давлением США по вопросу приобретения предприятия «Мотор Сич» китайскими инвесторами, действия Анкары в ответ на аналогичное давление «вызывают зависть к редкому в наше время по-настоящему суверенному государству».

Эксперт также говорит, что РФ смогла выстроить тесные партнёрские и даже союзнические отношения с теми странами, кто проводит самостоятельную внешнюю политику: КНР, Ираном, Израилем, Ираном, Саудовской Аравией.

«И в этом смысле дипломатические позиции Москвы сегодня очевидно крепче, чем в 2013 году. Нужно просто признать, что концепция «влиться в Запад» более не является единственной эффективной международной стратегией. С этих позиций понятнее, почему Трамп приглашает Россию вернуться в G7, о чем в Кремле собственно и не просили», – пишет депутат.

Он полагает, что попытки команды Владимира Зеленского опираться и дальше на обанкротившиеся установки и приемы выглядят совсем жалко.

«Пусть хоть Болтон им объяснит, что Вашингтон не намерен далее драконить Россию, подталкивая ее к ещё более тесному союзу с Китаем, а напротив ищет пути вбить клин между Москвой и Пекином. И если ради этого нужно будет принудить Украину к выполнению Минских соглашений, то ни у кого в команде Трампа рука не дрогнет. И дело не в личных симпатиях американского лидера, а в ясном понимании в этой части американской элиты того, откуда исходит реальная стратегическая угроза месту США в мире», – резюмировал Волошин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эмануэль Макрон объявил, что эпоха доминирования Запада закончилась и призвал мириться с Россией.

Эта идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

Кроме того, Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.