17.01.2018

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Рада готовится ухудшить позиции Волкера на переговорах с Сурковым

Украинская власть не горит особым желанием принимать закон о «деоккупации Донбасса», который вчера начала рассматривать Верховная Рада.

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Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики «Руслан Бортник.

«Я даю 40 на 60, что этот законопроект примут. Изначально он был необходим, чтобы продолжить на год закон об особом статусе Донбасса. И с тех пор технологическую роль потерял. Реального желания принять его нет. Есть желание воспользоваться этой темой для пиара», — полагает эксперт.

В то же время он думает, что правые радикалы будут пытаться раскачать ситуацию, если Рада не примет закон.

«Из-за этого власть находится в определенной вилке. Можно принять в том виде, что утвердил комитет — и значительно ухудшить позицию спецпредставителя США Курта Волкера на встрече с Владиславом Сурковым в январе. Или же не проголосовать и получить критику со стороны правых радикалов. То есть в головах у депутатов будет идти битва разума и пиара», — резюмирует Бортник.