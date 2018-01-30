30.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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США уже готовы признать конфликт в Донбассе внутриукраинским

Недавняя встреча спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым показала, что Киев будут принуждать к изменению законодательства и наделению Донбасса особым статусом.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек.

«Поэтапное развертывание миссии в связке с Минском означает, что миротворцы могут продвигаться вглубь неподконтрольной Киеву территории по мере того, как Украина будет выполнять обязательства по амнистии, по выборам и по принятию новой Конституции. Все это по частям Минских договоренностей? Не знаю, но возможно. Допустим, Волкер говорит, что Украина и США согласились с логикой Минских договоренностей о том, что конфликт на Донбассе, по сути, является внутренним конфликтом в Украине, который требует, который можно решить и связать исключительно путем внутренних политических действий в Украине, изменением законодательства, расширением полномочий этих двух регионов, проведением местных выборов.

Возможно такое. Изменение законодательства, изменение Конституции. Допустим. Волкер считает возможным достичь урегулирования без признания России, а этого не будет никогда, ее роли, как такой, что ей предписывает закон о «реинтеграции», как агрессора и как оккупанта», — заявил Пиховшек.