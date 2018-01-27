27.01.2018, Москва, Михаил Рябов
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина

Сурков додавил Волкера: США пошли на уступки по Донбассу


Американцы изменили свои предложения по Донбассу на более приемлемые для России, нежели озвучивались ранее на переговорах в Белграде, заявил помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем США Куртом Волкером в Дубае.

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«Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — цитирует Суркова агентство ТАСС.

По его словам, главным является согласие США на увязку с выполнением политических пунктов Минских соглашений. Они, как известно, подразумевают амнистию, особый статус Донецка и Луганска, а также проведение выборов. Ранее Киев саботировал их выполнение – националисты заявляли, что такие шаги приведут к «легализации сепаратистов».

«Главное в нем (дубайском пакете, — ред.) — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — сказал Сурков.

«Был затронут на дубайской встрече и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие», — добавил помощник президента РФ.

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