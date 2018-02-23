23.02.2018, Донецк, Виктор Орлов

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Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля и предложил тост за Троцкого

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил защитников Донбасса с праздником 23 февраля, а также рассказал о своей службе в разведке за границей.

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«Прежде всего, счастья и везения всем защитникам Донбасса. У вас все по-настоящему там. Настоящая военная работа. Подлинный героизм. Дай вам Бог и счастья такого же настоящего и полного», — сказал Сурков в интервью «Донецкому агентству новостей».

Он поделился воспоминаниями о службе в армии.

«Служил в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии. Просились с сослуживцами в Афганистан, рапорта даже написали. Ротный вызвал, сказал, не надо, служить надо там, куда послали. А послали, говорит, вас сами знаете куда. Так что мирно отслужили в Южной группе войск», — рассказал помощник президента РФ.

Сурков назвал службу в армии «полезной».

«Полезно было. Много времени на свежем воздухе. Бегали много, ходили много, стреляли много. Я ведь до армии ничего тяжелее пивной кружки в руках не держал. А тут автомат, гранатомет, цинк с патронами и страшно неудобными ручками. Совсем другое дело», — отметил он.

Сурков признался, что во время службы была дедовщина.

«Сейчас я скажу, что это незаконно. А тогда она воспринималась как абсолютно естественное дело: если тридцать пацанов закрыли надолго в одной комнате, то по-другому то как? … Об этом не принято рассказывать тем, кто сам ее не прошел. Но поверьте, у меня остались от службы в армии самые добрые воспоминания. Это счастливое время», — считает он.

Сурков также рассказал, как будет отмечать сегодняшний праздник.

«Как обычно. Соберемся вечером с друзьями, которые успели послужить в Советской Армии. Каждый год собираемся. Поговорим. У тех, кто тогда служил, много общего. Срочная служба, хотя и длилась всего два года, на каждого из нас очень сильно повлияла…

«Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот» (слова из песни «Волховская застольная» — прим. ДАН). Но совсем немного. Чтоб не терять боеспособность. Не исключаю, что будет предложен тост за основателя Красной Армии Льва Троцкого. Сегодня Красной Армии сто лет. Грех его не помянуть. Его заслуги ведь никак не менее очевидны, чем его ошибки, о которых почему-то принято чаще говорить», — отметил помощник президента РФ.