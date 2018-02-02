02.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве признали, что Сурков и Волкер «танцуют» Украину

США и Россия начали обмениваться идеями относительно урегулирования на Донбассе, что дает повод надеяться на прорыв, хотя и не скоро.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что до договоренностей стороны еще очень далеки, но стороны начали «танцевать», обмениваться определенными идеями, которые потенциально могут быть приемлемыми для сторон. Не думаю, что Россия сегодня начнет реализовывать этот план реинтеграции, договорится о плане реинтеграции с США. Это в принципе невозможно. Конфликт между российскими и американскими элитами не просто обостряется, он распространяется на другие зоны противостояния. Разрешение конфликта по Украине невозможно без разрешения конфликта по Сирии или по торговле. Нельзя на европейском фронте достичь мира, а на азиатском продолжить воевать», — сказал политолог.

По его мнению, то, что стороны начали обмениваться аргументами, является гарантией от дальнейшей эскалации и говорит, что пока военный инструмент ни одна из сторон, скорее всего, включать не будет.

Также эксперт полагает, что еще большую готовность к компромиссу РФ будет демонстрировать ближе к украинским выборам.

«В России чудесно понимают, что любой, даже компромиссный с США план по реинтеграции на Донбассе, вызовет политический кризис внутри Украины. Даже поэтапное введение миротворцев, о чем стороны сегодня говорят. Представьте себе, что после первого этапа введения миротворцев на линии разграничения в крупные города Украине скажут «голосуйте закон о выборах» или «проводите всеобщую амнистию». Безусловно, это сразу де вызовет в Украине полномасштабный политический кризис. Это понимают в США. Не зря Волкер сказал, что очень плохо и очень грустно, что в Украине правые радикалы имеют такие влияние на политику», — подчеркнул Бортник.

Он полагает, что реальный прорыв возможен после выборов на Украине, когда «под конец срока Трампа с новыми властями в Украине при наличии доброй воли России возможно достижение мира, более стабильной политической ситуации».