08.03.2018, Варшава, Михаил Рябов
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Галичина, ЕС, Политика, США, Украина

Волкер бросился замирять Польшу с бандеровцами


Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер провел встречу с представителями канцелярии президента Польши. Во время визита в Варшаву американский гость призвал учитывать положение украинских властей, ведущих войну в Донбассе. Приезд Волкера совпал с резкой полемикой МИД Польши и Украины относительно героизации ОУН-УПА, а также маршем украинских националистов под лозунгом «Львов – не для польских панов».

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Как передает украинское государственное агентство «Укринформ», Волкер в Варшаве заявил, что соседние страны, такие как Польша или Венгрия, споря с Украиной по различным вопросам, должны учитывать факт, что «Киев сейчас ведет борьбу с агрессором за свою страну на востоке».

«Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю… Это — драматический опыт, который должны осознавать все — Польша, США, Германия и другие», — сказал Волкер, добавив, что «сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность и нуждается в уважении и понимании».

Ранее Волкер заявлял, что «Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство».

Американец угрожал, что дальнейшая поддержка Россией республик Донбасса «будет и дальше цементировать более единую, более националистическую, более ориентированную на Запад Украину».

 

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