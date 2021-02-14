Кедми: Первый самолёт НАТО над Крымом будет сразу же сбит

14.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Антироссийские режимы в Грузии, Молдове и Украине напрасно рассчитывают, что США будут оказывать прямую военную поддержку в противостоянии с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton Tv» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрим, насколько видение американских интересов у Байдена отличается от Трампа. Байден что, завтра пойдёт воевать с Северной Кореей? Нет. Он пойдёт воевать с Ираном? Нет. Он пойдёт воевать за Украину? Нет. Он пошлёт свои корабли поддержать военный альянс Грузии, Молдовы и Украины, а американские эсминцы будут прикрывать резиновые лодочки этих трёх «мировых морских держав»? Нет.

Как сказал один недоумок на Украине: «Почему бы самолётам Америки не летать над Крымом и Симферополем. Это же украинская территория». В России сказали: «Пожалуйста. Первый самолёт НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит». Сегодня, реально, Байден должен будет посмотреть, на что у него есть силы, и что ему делать, но пока всё остановили», – сказал Кедми.

Напомним, ранее Россия отправила два стратегических бомбардировщика над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Полёты совпали не только с выходом из акватории Чёрного моря двух американских эсминцев «Дональд Кук» и «Портер», которые находились в регионе с конца января, но и с провокационными призывами Киева к НАТО начать осуществлять воздушные операции над Крымом.