Митинги Порошенко перестали транслировать из-за протестов нациков

14.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Три подряд предвыборных митинга президента Украины Петра Порошенко обернулись скандалами.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна” в материале, посвященном вчерашней поездке Порошенко в Чернигов, где президент, как сообщал “ПолитНавигатор”, под охраной 2 тысяч полицаев слушал проклятия нациков.

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“Новый предвыборный митинг Порошенко показал, что теперь все его поездки будут сопровождаться неприятными сюрпризами. Как бы гарант ни старался, до него все равно долетали выкрики националистов “Ганьба!” и “Свинарчука на нары”. И уж конечно их слышало население Чернигова, которое находилось поблизости.

Таким образом PR-составляющая митингов президента начинает стремиться к минимальным значениям. Встречи с избирателями, со всех сторон огороженные заборами, автозаками и толпами полиции, не могут сделать гаранту никакой рекламы. А рискуют лишь вызвать раздражение. И подкосить и без того невысокий рейтинг Порошенко в тех городах, которые он посещает”, – отмечается публикации.

Издание обращает внимание, что весь центр Чернигова был перекрыт полицейскими, а на некоторые улицы не пускали даже жителей города, которые работают в местных офисах.

“Интересно, что Чернигов стал вторым городом, откуда никто не транслировал выступления президента вживую. Видимо, опасаясь выкриков против Порошенко, которыми оглашали воздух активисты Нацкорпуса. И это еще один удар по предвыборному пиару гаранта – его медиа вынуждены были давать в эфир урезанные версии митингов”, – отмечается в публикации.

Сегодня планировалось выступление Порошенко в Луцке, где еще вчера местные боевики так называемой “АТО” устроили демарш, вывесив огромный баннер с обвинениями президента в коррупции и бизнесе на крови.

Примечательно, что сегодня с утра вместо планировавшейся поездки в Луцк Порошенко объявил, что отправится в Донбасс. Тем не менее в Луцке готовятся к приезду гаранта как правоохранители, так и местные националисты.

О том, что происходило в Житомире на митинге Порошенко, можно прочитать в нашем материале «На х#р томос!» – нацики наехали на очередной митинг Порошенко».

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, боевики Нацкорпуса обратили в бегство президента на митинге в Черкассах.