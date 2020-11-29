Русские танки прорвались в Сербию

29.11.2020, Белград, Михаил Рябов

Военно-политическое руководство Сербии провело смотр одиннадцати танков Т-72МС, которые наряду с ранее полученными десятью бронированными разведывательными машинами БРДМ-2МС были переданы Россией Белграду в качестве помощи для укрепления сербской армии. Некоторые страны НАТО, как сообщал «ПолитНавигатор», при этом чинили препятствия доставке бронетехники, а пресса албанских сепаратистов в Косово писала об угрозе военного усиления Сербии при поддержке РФ.

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Президент Александр Вучич по итогам осмотра техники заявил, что поддержка России позволит окруженной странами Североатлантического альянса Сербии укрепить «идею военного нейтралитета», которая подразумевает, что Белград будет «всегда иметь возможность превратить нашу силу в сильный превентивный фактор».

Вучич также напомнил о закупках других вооружений в последнее время – российских самолетов Миг-29, вертолетов Ми-35 и Ми-17, а также X-145. Кроме того, впервые в арсенале Сербии появились ударные дроны.

Посол России Александр Боцан-Харченко уточнил, что вслед за состоявшимися поставками ожидается передача новых вооружений Сербии.

«Это начало нового этапа сотрудничества в военной и военно-технической сфере. Россия с радостью продолжит поставки бронетехники и других видов вооружения, чтобы Сербия укрепила свой суверенитет, нейтральный статус и независимость, которые мы уважаем», – сказал дипломат.

Подполковник Горан Йованович, отвечающий в Генштабе Сербии за развитие технического оснащения, сообщил журналистам, что модернизированные Т-72МС сегодня являются «лучшими на Балканах».

Йованович пояснил, что полученная из РФ техника имеет ряд преимуществ по сравнению с танками М-84, составляющими основу сербской армии. Российские машины более мощные, маневренные и защищенные.

Напомним, что доставка в Сербию партии российской бронетехники, которая была осуществлена вопреки противодействию Румынии, вызвала настоящий переполох в СМИ незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами Косово. Местные издания дотошно изучали все детали церемонии встречи первой партии БРДМ из России. Истерическую реакцию поставки русской бронетехники в Сербию вызвали и у представителей США.