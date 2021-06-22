Во Львове отказались болеть за «русифицированную» сборную Украины

22.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Игроки сборной Украины по футболу являются русифицированными ценителями русского рэпа, которые не достойны бандеровского лозунга «Героям слава».

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский журналист и патологический русофоб, бандеровский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не смотрю все эти матчи, как-то отбивает желание та команда с одиннадцатью русифицированными ценителями русского рэпа. Я так понимаю, что на полях чемпионата Европы по футболу Украина – единственная сборная, игроки которой вообще не знают языка страны, за которую играют.

На посвящение нового игрока в сборную они выбрали русский рэп, в условиях войны с Россией. Мне почему-то кажется, что существует большой разрыв между болельщиками, которые болеют за сине-жёлтые цвета с теми, кто играет не за страну, а за гонорар, не будучи достойным лозунга «Героям слава», – сказал Дроздов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что, несмотря на репрессивные меры, введённые на уровне законов, 2/3 телесериалов в эфире украинского ТВ всё равно транслируются на русском языке.

Также болельщики сборной Украины устроили антироссийский дебош в Будапеште перед вчерашней игрой с Австрией в рамках турнира «Евро-2020», обернувшейся провалом для украинцев.