Звериная жестокость: США натаскивают украинцев на теракты

16.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Теракт в Горловке, в ходе которого была подорвана машина комбата ДНР Сергея Попова, демонстрирует звериную жестокость исполнителей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Восемь утра, час пик, жилой район, рядом школа, рядом детский садик. Ясно, что те, кто закладывали бомбу, видимо, знали расписание местного комбата Сергея Попова. Они понимали, что каждое утро он везёт свою девочку в школу. 12-летняя шестиклассница сидит на переднем сидении, и эти сволочи закладывают мину под переднее сидение водителя, понимая, что девочка пострадает обязательно.

И вот в час пик, в населённом районе, среди кучи машин и людей, производится этот теракт. Слава Богу, что девочка не получила ранений, но при этом у неё контузия и психологический шок на всю жизнь. Конечно, такое не забыть», – сказал Корнилов.

Он напомнил, что после взрыва окровавленный Сергей Попов пытался отогнать от взорвавшейся машины своего ребёнка.

«Сергей Попов сейчас вспоминает, что он был ранен, текла кровь, а он пытается отогнать ребёнка, она не понимала, что происходит и продолжала бежать к машине, а он её отгонял. Кто это устроил? Кто эти нелюди, которые так устраняют неудобных для себя людей?» – возмутился Корнилов.

Работающий на Донбассе военкор Александр Сладков полагает, что подрыв комбата – «возможно, очередная акция украинских «слушателей» американских или европейских диверсионных курсов на Украине»

«Их обучают американцы и специалисты других стран НАТО — украинцы сами эту информацию не скрывают. Какова классическая форма обучения вооружённых формирований туземных государств у тех же американских «зелёных беретов»? Прибывает группа штатовских «спэшелов» в какую-нибудь банановую республику или на Украину (наши братья сами же себя так переформатировали). Каждый из специалистов прибывшей группы отбирает себе по три ученика.

Командир — трёх кандидатов в командиры, снайпер — снайперов, сапёр — сапёров, связист, пулемётчик и так далее. И вот уже подготовлены три группы инструкторов. Каждый уже туземный инструктор берёт уже себе трёх обучаемых, и так растёт система лагерей боевой подготовки «новой армии».

А сами американские «спэшелы» принимают выпускные экзамены: раздают своим «студентам» реальные боевые задания, помогают планировать их выполнение и после совершения диверсий, вылазок, разведвыходов и рейдов (совершения маршей по территории противника) выставляют туземцам оценки», – напоминает Сладков.

По словам военкора, объектами украинских атак становится и территория России.

«Я говорю не о гипотетических планах Украины по совершению диверсий на территории моей страны. В управлениях ФСБ по Ростовской области, по Крыму я изучал десятки дел (доступных для репортёра по вариантам секретности) именно украинских диверсантов. Это истории и точечных операций — по подрывам эшелонов, железнодорожных сортировочных узлов, коммуникаций, это и так называемые москитные атаки на наши объекты на Северном Кавказе и в Крыму. И сидят в тюрьмах и лагерях пойманные люди. Осуждены за диверсии и отбывают каждый свой срок», – рассказал Сладков в своем блоге.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что покушение на командира Народной милиции ДНР Сергея Попова (позывной «Длинный») было организовано ВСУ для того, чтобы отвлечь внимание общественности от постоянных небоевых потерь и плохого состояния украинской армии.