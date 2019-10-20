Россия сделала армию Сербии сильнее

20.10.2019, Белград, Елена Острякова

Сербская армия существенно нарастила свой потенциал благодаря поддержке России. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень горжусь армией Сербии – разница буквально как небо и земля. И благодаря вашей поддержке и вашей помощи, благодаря нашим деньгам и экономическому развитию Сербии мы с нуля, или одного самолёта МиГ-29, пришли к 14 МиГ-29 и смогли сделать так, чтобы в этом году купить 19 новых вертолётов. Мы 45 лет не покупали вертолёты, ни одного», – сказал Вучич.

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В Сербии ожидают поставку четырех российских вертолетов Ми-35 до конца года. Также ожидается поставка вертолетов Ми-17 в начале следующего года. Есть договоренность о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17. Таким образом, в Сербии будет шесть вертолетов Ми-17.

Напомним, что доставка в Сербию партии российской бронетехники, которая была осуществлена вопреки противодействию Румынии, вызвала настоящий переполох в СМИ незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами Косово. Местные издания дотошно изучают все детали церемонии встречи первой партии БРДМ из России. Истерическую реакцию поставки русской бронетехники в Сербию вызвали и у представителей США.

Во время недавнего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.